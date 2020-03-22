يوفيتش: لقد أخطأت

علق لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد، مجدداً على خرقه قواعد الحجر الصحي والعزل لفيروس كورونا، عقب العودة إلى صربيا للاحتفال بعيد ميلاد صديقته.

وقال يوفيتش، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «كما صرحت سابقاً، كسرت الحجر الصحي، لأني لا أعرف القواعد هنا. أدرك أنه من الصعب تصديق ذلك، لكن هذه الحقيقة.

«في إسبانيا، وحتى في إيطاليا، يسمح لك بالخروج للتخلص من القمامة أو الذهاب إلى الصيدلية أو المتجر، لذلك اعتقدت أن الأمر مماثل هنا».

وتابع: «إنه خطئي، لكني أعلم الآن القواعد بشكل أفضل، وأعتقد أنه من المهم شرح الأمور جيداً، خاصة للأشخاص القادمين من الخارج. أنا بالطبع مستعد لقبول عواقب أفعالي».

وعما يفعل في فترة العزل، زاد: «أحاول فعل شيء مختلف كل يوم. ليس سهلاً البقاء في المنزل طوال الوقت، لأني معتاد على التدريب».

وأكمل: «أتدرب في المنزل كل يوم الآن، وأريد الاستعداد للعب عندما ينتهي هذا الحجر. كنت أشاهد الأفلام والبرامج التلفزيونية، وأستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، أحببت دائماً ألعاب الطاولة، لذلك لدي الكثير ونلعب إحداها كل ليلة.

«أول شيء سأفعله بعد انتهاء العزل هو رؤية ابني واحتضانه، أردت العودة إلى بلغراد لرؤيته، لكن الوضع الحالي يمنعني، كما أرغب في قضاء بعض الوقت مع عائلتي.

«أود مساعدة المواطنين أيضاً، لكن لا يمكنني تأجيل العودة إلى النادي والمواصلة من حيث توقفت».