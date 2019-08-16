يوفيتش مرشح لتدعيم إنتر حال ترك ريال مدريد

أفادت عدة مصادر إعلامية أن لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد، مرشح لمغادرة الفريق بعد شهرين فقط من انضمامه، وأن إنتر قد يكون وجهته القادمة.

وكان ريال مدريد قد ضم الدولي الصربي من آينتراخت فرانكفورت مقابل 60 مليون يورو مطلع سوق الانتقالات، ولم يخض بعد أي لقاء رسمي.

وقالت وسائل إعلام صربية أن يوفيتش فشل في إقناع مدربه زين الدين زيدان، وأن الأخير منفتح على فكرة إعارة المهاجم لاكتساب الخبرات.

وفي نفس السياق، قالت شبكة "ميدياسيت" أن إنتر قد يتحرك لضم يوفيتش لتعزيز خط هجومه.

وتحدث التقرير أن النيراتزوري لا يمانع استعارة اللاعب من ريال مدريد للموسم المقبل ليكون المهاجم الثالث مع روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز.

وكان إنتر قد تعاقد مع لوكاكو من مانشستر يونايتد في الأيام الماضية مقابل 65 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي.