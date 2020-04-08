يوفيتش يغادر إسبانيا إلى صربيا

فترة صعبة يمر بها لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد هذا الموسم حيث لم يشارك كثيراً، واكتفى ببعض المباريات التي تعرض فيها لإنتقادات كثيرة حيث اعتبره البعض صفقة فاشلة.

ويتعرض الصربي الآن لضغوطات أكثر بعد أن خرق قواعد الحجر الصحي المنزلي، حيث غادر إسبانيا نحو بلاده وهو الأمر الذي اعتبره البعض هروباً من فيروس كورونا.

وأقر مهاجم ريال مدريد الذي يمتثل في صربيا للحجر الصحي المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد، بأنه كان ينبغي أن يطلع بشكل أفضل على تدابير الحجز التي يجب على القادمين من الدول الأخرى اتباعها، وأكد أنه مستعد لمواجهة العواقب.

وأوضح يوفيتش، الذي يواجه إجراءات قانونية لعدم امتثاله للحجر الصحي المنزلي المفروض على القادمين من الخارج، أن ما حدث يعود لأنه لم يكن لديه معلومات دقيقة حول لوائح العزل، وأنه كان يعتقد أنه من الممكن الخروج مرة واحدة في اليوم للذهاب إلى المتجر أو الصيدلية.