يوفيتش ينضم لقائمة مصابي ريال مدريد

في صدمة جديدة، انضم اسم جديد إلى قائمة اللاعبين، الذين عانوا من الإصابة داخل ريال مدريد قبل وبعد انطلاقة الموسم الكروي الجاري، وهو الأمر الذي يثير قلق الجهاز الفني للنادي الملكي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن 10 لاعبين من ريال تعرضوا للإصابة، خلال الفترة الماضية، أبرزهم إيدين هازارد وإيسكو وماركو آسينسيو ورودريغو.

وتابعت أن القائمة شهدت مؤخراً، انضمام اسم جديد، هو المهاجم لوكا يوفيتش، وذلك بعدما أعلن اتحاد كرة القدم الصربي، الأحد، عن تعرض مهاجم الميرينغي لمشكلة بدنية ستمنعه من المشاركة أمام لوكسمبورغ الثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

ولم يكشف البيان الذي أصدره الاتحاد الصربي نوعية الإصابة التي يعاني منها يوفيتش، مكتفياً بالقول "في مباراتنا أمام البرتغال، سقط لاعبنا مصاباً وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين أنه لن يشارك الثلاثاء المقبل أمام لوكسمبورغ".

وقالت الصحيفة أن المثير في الأمر أن مهاجم ريال مدريد شارك السبت، أمام منتخب البرتغال بداية من الدقيقة 87، أي أنه شارك لنحو 3 دقائق فقط.

ويتوقع أن تُثير قضية تعرض يوفيتش لإصابة حالة من القلق داخل الجهاز الفني لريال مدريد، لا سيما أن الفريق يمتلك حالياً لاعبين اثنين فقط بمركز المهاجم الصريح هما كريم بنزيمة ولوكا يوفيتش.

يشار إلى أن فريق العاصمة الإسبانية أجرى قبل أيام حصصاً تدريبية بـ 7 لاعبين فقط، وذلك بسبب انشغال جل العناصر بمباريات منتخباتهم الدولية، إلى جانب إصابة آخرين.