يونايتد عرض كافاني على يوفنتوس لتحرير رقم 7 من أجل رونالدو

كشفت شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن مانشستر يونايتد عرض المهاجم إيدينسون كافاني على يوفنتوس من أجل تحرير الرقم 7 الذي يرتديه لصالح العائد كريستيانو رونالدو.

وتم عرض الدولي الأوروغوياني على أتلتيكو مدريد وبرشلونة قبل أن يقرر اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً البقاء في أولد ترافورد.

وتعاقد النادي الإنجليزي مع "صاروخ ماديرا" مقابل 23 مليون يورو في عقد لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

ويخوض رونالدو البالغ من العمر 36 عاماً حالياً التصفيات المؤهلة لكأس العالم مع منتخب البرتغال قبل أن يشارك للمرة الأولى مع يونايتد بعد انتهاء فترة التوقف الدولي أمام نيوكاسل يونايتد في الحادي عشر من الشهر الجاري.