يونايتد يجدد فوزه على لاسك ويبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي

وصل مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد تخطي عقبة لاسك لينتس النمساوي في دور الـ 16 بالفوز عليه إياباً بهدفين لهدف على ملعب أولد ترافورد.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في النمسا قد أقيمت في مارس الماضي بدون حضور جماهيري وحقق مانيو حينها انتصاراً ساحقاً بخماسية نظيفة سهّلت كثيراً من مهمته في الإياب.

ودفع أولي غونار سولشاير باللاعبين الشبان والبدلاء بداية المباراة، ما كان في مصلحة لاسك الذي تمكن من التقدم عبر فيليب فايزينغر في الدقيقة 55.

لكن التعادل جاء سريعاً عبر جيسي لينغارد في الدقيقة 57، ثم انقلبت المباراة تماماً بعد دفع سولشاير بالنجمين أنتوني مارسيال وبول بوغبا، لهيمن يونايتد على المباراة تماماً.

وفي الدقيقة 87 وضع مارسيال هدف الانتصار لأصحاب الأرض، ليكون إجمالي المباراتين هكذا 7-1 لمصلحة الشياطين الحمر.

ضمن نفس الدور، فاز كوبنهاغن الدنماركي على ضيفه باشاكشهير التركية بثلاثية نظيفة، ليتأهل هو الآخر إلى ربع النهائي بمجموع المباراتين 3-1 بعد الخسارة ذهاباً في تركيا بهدف نظيف.

وسيلتقي يونايتد مع كوبنهاغن في ربع النهائي على الأراضي الألمانية يوم الاثنين المقبل الموافق 10 أغسطس.