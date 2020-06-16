يونايتد يحفز سولشاير بالمكافآت لبلوغ دوري الأبطال

رصدت إدارة مانشستر يونايتد مكافأة ضخمة للمدرب أولي غونار سولشاير، فى حال تأمين التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، متأخراً بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الرابع تشيلسي، ويأتى ليستر سيتي، ثالثاً بـ 53 نقطة.

وقالت صحيفة «ذا سن» البريطانية أن مسؤولي يونايتد رصدوا مكافأة قيمتها أكثر من مليون جنيه استرليني للمدرب النرويجي في حال إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي وتأمين التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الرئيسي للنادي.

وأضافت الصحيفة أن يونايتد عانى في وقت مبكر من الموسم، بعدما حقق أسوأ بداية لموسم في آخر 30 عاماً، لكن الفريق عاش فترة انتعاش نسبي تحت قيادة المدرب النرويجي الذي تعرض بدوره لضغوط شديدة بعد سلسلة من النتائج السيئة.

ويتقاضى سولشاير 7.5 مليون جنيه سنوياً، وهو نصف راتب جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق للشياطين الحمر.

ويستعد مانشستر يونايتد لاستئناف الدوري الإنجليزي في 19 يونيو الجارى، بمباراة قوية أمام توتنهام بقيادة مورينيو.