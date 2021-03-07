يونايتد يسقط سيتي بثنائية نظيفة في ديربي مانشستر

أسقط مانشستر يونايتد مستضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد في ديربي المدينة الذي شهده ملعب الاتحاد لحساب المرحلة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم أن اللقاء لا يغير كثيراً من معالم الترتيب، إلا أنه يقدم دفعة معنوية مهمة للشياطين الحمر، كونه أوقف سلسلة انتصارات السيتيزنز المتتالية ومنح فريق المدرب أولي غونار سولشاير حقوق التبجح هذا الموسم في ديربي المدينة.

ويعد المدير الفني النرويجي الوحيد الذي قاد يونايتد للفوز في 3 لقاءات ديربي خارج أرضه.

جاء الهدفان عن طريق برونو فيرنانديش (2 من ركلة جزاء)، ولوك شو (50).

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.