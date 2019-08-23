يونايتد يضطر لدفع جزء من راتب سانشيز حتى يرحل

أكدت شبكة "سكاي" الإيطالية الجمعة أن إدارة مانشستر يونايتد قد تقوم بدفع جزء من راتب أليكسيس سانشيز، لإكمال انتقاله إلى إنتر ميلان هذا الصيف.

ويتقاضى الدولي التشيلي راتباً أسبوعياً يقدر بنحو 500 ألف يورو تقريباً، لذلك لن يقدر إنتر على دفع هذا الرقم الكبير من أجل إكمال عملية الإعارة لمدة موسم.

ووافق المهاجم اللاتيني على الانتقال إلى ملعب جيوسيبي مياتزا، لكنه رفض تماماً أي محاولات لتخفيض راتبه الفلكي الذي يحصل عليه منذ انتقاله إلى أولد ترافورد.

يذكر أن أنتونيو كونتي مدرب إنتر أعطى الضوء الأخضر لحسم صفقة سانشيز، في ظل عدم اقتناعه باستمرار ماورو إيكاردي الموسم المقبل.