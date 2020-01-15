يونايتد يواجه ولفرهامبتون وعينه على موقعة "أنفليد"

يتطلع مانشستر يونايتد إلى تجاوز عقبة ضيفه ولفرهامبتون عندما يستضيفه، اليوم، ضمن الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما ستكون أذهان لاعبيه معلقة على لقاء ليفربول في آنفليد، الأحد القادم.

ويحاول يونايتد التركيز على مسابقة الكأس بعد ضياع حلم المنافسة على لقب الدوري المحلي وتراجع حظوظه على المستوى القاري، وهو حلم يدرك المدرب أولي غونار سولشاير أن تحقيقه يظل رهين ما يقدمه لاعبوه على أرضية الملعب.

وفي ظل غياب الحلول ولعنة الإصابات التي ضربت أكثر من لاعب هذا الموسم، يجد المدرب النرويجي نفسه في دوامة من سوء النتائج وتراجع أسهمه في البقاء على رأس القيادة الفنية للشياطين الحمر.

يلتقي يونايتد ولفرهامبتون، الأربعاء، وعينه على المواجهة المرتقبة ضد ليفربول المتصدر، الأحد القادم، في آنفيلد، وهي مباراة صعبة للغاية لاسيما أن “الحمر” متربعون على الصدارة بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيهم وقادمون من 12 فوزاً متتالياً بعد تغلبهم على توتنهام 1-0، السبت، في معقل الأخير.

ويدرك سولشاير أن المهمة لن تكون سهلة ضد ولفرهامبتون الذي فرض التعادل السلبي على الشياطين الحمر في اللقاء الذي جمعهما في الرابع من الشهر الحالي وأجبرهم على خوض الإعادة.

وما يزيد من صعوبة مهمة يونايتد أن ولفرهامبتون شكل له عقدة في الأعوام الأخيرة إذ أخرجه من ربع نهائي الكأس الموسم الماضي، كما أن الشياطين الحمر لم يحققوا أي فوز على الذئاب في المواجهات الخمس الأخيرة بينهما، وتحديداً منذ 18 مارس 2012 حين تغلب عليهم 5-0 في الدوري الممتاز، مستفيداً من النقص العددي في صفوفهم منذ الشوط الأول.

وبعد خسارته في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة على أرضه أمام جاره اللدود مانشستر سيتي 1-3، قبل أسبوع، أصبحت مسابقة الكأس تشكل الفرصة الوحيدة المتبقية ليونايتد من أجل إنقاذ الموسم في ظل تقهقره في الدوري الممتاز، حيث يحتل المركز الخامس بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال.

ويخوض سولشاير لقاء الأربعاء من دون الثلاثي ماركوس راشفورد ولوك شو وآشلي يانغ بسبب الإصابة.

وخرج راشفورد في الشوط الثاني من المباراة التي فاز بها يونايتد على نوريتش سيتي 4-0 في الدوري بفضل ثلاثية من المهاجم الشاب.

وبسؤاله عما إذا كان سيشارك أجاب سولشاير “لا أعلم إذا كان جاهزاً للعب وإذا كنت سأزج به، سنرى. خاض الكثير من المباريات وقد اضطر إلى النظر في وضعه”.

أما شو، فانسحب من تشكيلة مباراة نوريتش بعد أن شعر بآلام عضلية قبيل اللقاء، إضافة إلى توعكه صحياً بحسب ما صرح المدرب النرويجي إلى تلفزيون النادي، مضيفاً “كان مريضاً. قلت له ‘حسناً، عد إلى منزلك’. آمل أن يكون جاهزاً للأربعاء”.

بدوره، غاب يانغ عن المباراة الأخيرة وعندما سئل سولشاير عن السبب، أجاب “لم يكن جاهزاً بدنياً للمشاركة”.

كما غاب عن لقاء نوريتش جيسي لينغارد بسبب المرض، لينضم بذلك إلى المصابين بول بوغبا وسكوت ماكتوميناي، في حين عاد إلى التشكيلة هاري ماغواير وخاض الدقائق التسعين فيما شارك العائدان الآخران إيريك بايي وتيموثي فوسو-مينساه مع فريق تحت 23 عاماً، الجمعة الماضي، ما يمهد لعودتهما إلى الفريق الأول.

ويبدو يونايتد عاقداً العزم على دعم صفوفه ببعض العناصر في مراكز بعينها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في مسعى لتجاوز الإصابات التي ضربت الفريق مؤخراً.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن يونايتد عقد محادثات مع سبورتينغ لشبونة، بشأن انتقال لاعب الوسط برونو فيرنانديش، لكن الناديين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق حول القيمة المالية.

ويتطلع يونايتد لتدعيم خط وسطه في الفترة المتبقية من الموسم مع تواصل غياب بوغبا أغلى لاعب في تاريخ النادي من جراحة في الكاحل ومعاناة مكتوميناي من إصابة في الركبة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن سبورتنغ يرغب في الحصول على 60 مليون جنيه استرليني (77.97 مليون دولار) مقابل الاستغناء عن فيرنانديش (25 عاماً).

بينما قالت سكاي سبورتس أن الصفقة قد تتضمن انتقال ماركوس روخو مدافع يونايتد للنادي البرتغالي، مع مبلغ مالي سيتم الاتفاق عليه.