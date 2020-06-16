يويفا: أغسطس موعد استكمال دوري الأبطال

اتفق مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على استكمال مباريات دوري الأبطال، خلال أغسطس القادم، مع تحديد التواريخ الأولية لجولات ربع ونصف النهائي، بالإضافة إلى المباراة النهائية.

وأكدت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية الاثنين، أن بقية مباريات الإياب من ثمن النهائي ستقام يومي 7 و8 أغسطس، في ملاعب الأندية التي ستشارك بشكل قانوني مثل برشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، بعد أن أقيمت مواجهات الذهاب خارج أرضها.

بينما ستقام مباريات ربع النهائي من جولة واحدة، من 12 إلى 15 أغسطس، وكذلك نصف النهائي من جولة واحدة، يومي 18 و19 أغسطس، على أن يكون النهائي في 23 أغسطس.