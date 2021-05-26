يويفا يبدأ اتخاذ إجراءات تأديبية ضد ريال وبرشلونة ويوفي بسبب دوري السوبر

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، بصفتها الأندية الوحيدة التي لم تنسحب حتى الآن من دوري السوبر الأوروبي.

بينما في وقت سابق، تم حل مسألة الأندية الأخرى التي شاركت في دوري السوبر ثم انسحبت، وذلك من خلال عقوبات بسيطة دون وصول إلى الهيئات التأديبية المختصة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

يويفا يضع شروطه لمواجهة مخطط دوري السوبر

ومن خلال بيان يويفا، تم تأكيد انسحاب 9 أندية من دوري السوبر الأوروبي بشكل رسمي ولكن سيتم معاقبتها بحجب 5% من العوائد المالية الخاصة بها فيما يتعلق بالمسابقات الأوروبية لمدة موسم واحد فقط.

أيضاً سيتم إجبار كل نادٍ من الأندية التسعة على التبرع بمبلغ 15 مليون يورو للمبادرات الشعبية وأي محاولة أخرى للانفصال من الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى غرامة قدرها 100 مليون يورو.

أما بخصوص ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، فقد قال يويفا في بيان رسمي: "عقب التحقيق الذي أجراه مفتشو يويفا للأخلاقيات والتأديب فيما يتعلق بمشروع دوري السوبر، تم فتح إجراءات تأديبية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس".

وأضاف البيان: "الإجراءات التأديبية ضد الأندية الثلاثة تأتي بسبب مشاركتهم في انتهاك محتمل للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم من خلال المشاركة في بطولة خارجة عن تنظيمه".

وأعلن الجميع انسحابه من البطولة عدا ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة، وهم من ستنطبق عليهم العقوبات الأكبر بعد إحالة مواقفهم للهيئات التأديبية المختصة، في عقوبات قد تصل للاستبعاد من دوري الأبطال.

يذكر أن يويفا أعلن عقوبات كبيرة في حق الأندية التي ستشارك في البطولة الجديدة ولاعبيها منذ إعلان الأندية المؤسسة موقفها، ولكن لم يحدث شيء بشكل رسمي قبل اليوم.