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يويفا يستعد لسحب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا

منشور 22 شباط / فبراير 2022 - 12:39
توقعات بسحب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا من سانت بطرسبيرغ
توقعات بسحب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا من سانت بطرسبيرغ

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سحب استضافة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من سانت بطرسبرغ في ظل الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا.

لكن القائمين على الاتحاد الأوروبي لن يتعجلوا في اتخاذ قرار لحين انتهاء منافسات دور الـ 16 من أجل اختيار وجهة جديدة تناسب المشجعين والزوار.

ويعني دخول القوات الروسية إلى شرق أوكرانيا سحب الاستضافة بالتأكيد، علماً بأن يويفا يتابع الموقف منذ الأسبوع الماضي.

وسيتسبب إقامة النهائي في سانت بطرسبرغ بمشاكل لوجستية، إذ أن بعض الدول ستمنع رعاياها من السفر إلى روسيا.

ويدرك يويفا أن الحاجة إلى خطة طارئة بات أمراً ضرورياً، مع أنه لم يتم تحديد أي مدن جديدة مرشحة لاستضافة النهائي.

وقد يتم إجراء نهائي هذا الموسم في اسطنبول علماً بأن المدينة التركية ستستضيف نهائي نسخة الموسم القادم.

كلمات دالة:دوري أبطال أوروباسان بطرسبرغالاتحاد الأوروبي لكرة القدمروسياأوكرانيا

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