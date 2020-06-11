يويفا: مستقبل دوري أبطال أوروبا يتحدد قريباً

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الخميس أنه سيتخذ على الأرجح في الأسبوع قراراً يتعلق بكيفية إقامة المباريات المتبقية في موسم دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للرياضة الشعبية بعد توقف المنافستين في مارس الماضي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد سريع العدوى حول العالم.

وقال يويفا في بيان أن لجنته التنفيذية ستجتمع عن بعد ومن خلال تقنية الفيديو في 17 يونيو الجاري وأن جدول الأعمال سيتضمن بحث مستقبل مباريات دور 16 وما بعدها وما يتصل بهذه الأمور على مستوى البطولتين.

وفي البداية كان من المقرر إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في مدينة اسطنبول التركية وإقامة نهائي الدوري الأوروبي في غدانسك لكن يويفا قال في الشهر الماضي أنه يبحث مجموعة من الخيارات لإقامة المراحل المتبقية من البطولتين.

وتتضمن هذه الخيارات إمكانية إقامة ما تبقى من كل بطولة في مكان واحد وإقامة ربع النهائي ونصف النهائي من مباراة واحدة فقط بدلا من اثنتين للذهاب والإياب.

وتتبقى أربع مباريات في إياب دور 16 في دوري الأبطال بينما ضمن أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان وأتلانتا ورازن بال شبورت لايبزيغ الظهور في ربع النهائي.

وعلى مستوى الدوري الأوروبي تتبقى مباراتان في ذهاب دور الـ 16 إلى جانب جميع مباريات الإياب.

وقال رئيس بلدية مدريد الثلاثاء الماضي أن العاصمة الإسبانية تسعى لاستضافة نهائي دوري الأبطال إذا ما تقرر نقل المباراة من إسطنبول.

وخلال الاجتماع سيناقش يويفا أيضاً جدول بطولة أوروبا 2020 التي تأجلت إلى 2021 وأماكن إقامة المباريات إضافة إلى مواعيد مباريات الجولات الفاصلة المؤهلة للبطولة والتي كان من المقرر إقامتها في مارس الماضي.

وستقام مباريات البطولة التي سيشارك فيا 24 منتخبا في 12 مدينة أوروبية مختلفة.