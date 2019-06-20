يويفا يؤكد إيقاف نيمار 3 مباريات

ثبت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقوبة إيقاف نيمار نجم باريس سان جيرمان ثلاث مباريات في دوري الأبطال الموسم المقبل، بإعلانه أمس رفض الاستئناف المقدم من قبل ناديه.

وأوضح يويفا في بيان: "تم رفض الاستئناف الذي قدمه باريس سان جيرمان. وبالتالي تم تأكيد قرار اللجنة التأديبية في يويفا (الصادر) في 25 أبريل" الماضي.

وعاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أغلى لاعب في العالم على خلفية إهانات وجهها إلى طاقم التحكيم في أعقاب مباراة فريقه أمام ضيفه مانشستر يونايتد في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية.

وكان الدولي البرازيلي الذي تابع المباراة من مدرجات ملعب بارك دي برانس في باريس بعد إصابته في السادس من مارس، قد صب جام غضبه عبر مواقع التواصل على التحكيم على خلفية احتساب ركلة جزاء لصالح يونايتد في الثواني القاتلة، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو التي أظهرت وجود لمسة يد على المدافع بريسنيل كيمبيمبي.

وحول ماركوس راشفورد ركلة الجزاء إلى هدف لصالح فريقه منحه الفوز 3-1، قالباً نتيجة مباراة الذهاب التي كان الفريق الفرنسي قد فاز فيها على ملعب أولد ترافورد بنتيجة 2-0.