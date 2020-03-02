يويفا يؤكد عدم تأثر يورو 2020 بفيروس كورونا

لا توجد نية لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في إلغاء أو تأجيل انطلاق بطولة يورو 2020، المقررة في يونيو القادم، رغم تفشي وباء فيروس كورونا حول العالم.

وتُعد إيطاليا على وجه التحديد الدولة الأكثر تضرراً في قارة أوروبا، حيث سجلت أعلى نسبة من الحالات المصابة بالفيروس فيها، مما أدى إلى تأجيل الكثير من الأنشطة الرياضية هناك خصوصاً الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن تستضيف روما افتتاحية يورو 2020، كما ستحتضن بعض المباريات الأخرى، في البطولة التي ستقام في 12 مدينة أوروبية مختلفة على أن يقام النهائي في ويمبلي بإنجلترا.

وعقد يويفا مساء الاثنين اجتماعاً للجنة التنفيذية لمناقشة بعض القضايا، ووفقاً للتقارير، فإن مناقشة أمر كورونا وتأجيل البطولة لم يستغرق أكثر من دقيقتين وكان القرار حاسماً بإجراء البطولة في موعدها دون أي تغيير.

وقال المتحدث الرسمي باسم يويفا في تصريحات لوسائل الإعلام: "نحن على تواصل مع السلطات، سنتعامل مع كل ما تخبرنا به السلطات المحلية في هذه القضية.

"لا يوجد تهديدات لأي مباريات أخرى بأن تؤجل باستثناء تلك التي تم تأجيلها بالفعل، نحن على اتصال بالجميع وسننفذ تعليمات منظمة الصحة العالمية، لم يتغير شيء منذ الأسبوع الماضي، هذا هو موقفنا".

يذكر أن مباراة إنتر الأخيرة في الدوري الأوروبي أمام لودوغوريتس أقيمت في ملعب سان سيرو دون حضور جماهيري، حيث تعد مدينة ميلانو وشمال إيطاليا على وجه التحديد بؤرة لانتشار كورونا في كافة أرجاء الدولة.