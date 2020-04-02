يويفا يتجه لاستكمال دوري أبطال أوروبا

ذكر تقرير إخباري أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ومسؤولي مسابقات الدوري المحلية في أوروبا، يتمسكون باستكمال منافسات الموسم، بغض النظر عن التمديد، وذلك بعد أن توقفت المنافسات في الوقت الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أمس الأربعاء أن يويفا ومسؤولي مسابقات الدوري متفقون على استكمال المنافسات المحلية والقارية لموسم 2019-2020 قبل بداية الموسم القادم، وأن هناك اتجاه لإقامة مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي بدون جماهير.

وسيناقش يويفا عقود اللاعبين ونظام الانتقالات، لكن الصحيفة ذكرت أن مصادر كشفت لها أن مناقشات مفصلة أجريت بالفعل بشأن مصير هذا الموسم، وأن كل الأطراف تؤيد رأي مسؤولي الكرة الإنجليزية بضرورة استكمال منافسات الموسم أياً كان موعد النهاية، وأشارت إلى أنه بات مقبولاً الآن إمكانية إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا وكذلك نهائي الدوري الأوروبي بدون جماهير.

تغريم برشلونة ونابولي

فرض يويفا، غرامة على ناديي برشلونة ونابولي، على خلفية مباراتهما في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

ووفقاً لصحيفة «سبورت» الكتالونية، تم فرض غرامة قدرها 15 ألف يورو على برشلونة، بسبب التأخير، وأشارت إلى أن نابولي تلقى نفس الغرامة، بسبب التأخير أيضاً، بالإضافة إلى عقوبة أخرى بقيمة 12 ألف يورو، لاستخدام الليزر في المدرجات.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب سان باولو في نابولي، قد انتهى بالتعادل (1-1)، بينما أُجلت مباراة الإياب التي كانت مقررة على ملعب كامب ناو، لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.

تحذير باريس سان جيرمان بسبب هالاند

وجه يويفا تحذيراً رسمياً إلى باريس سان جيرمان، بسبب نجم بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند.

ووفقاً لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، فقد حذر يويفا سان جيرمان، بسبب «السلوك غير اللائق»، في رأي الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية، للاعبيه عقب مباراة إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، أمام بوروسيا دورتموند على ملعب بارك دو برانس.

وخطف سان جيرمان بطاقة التأهل لربع النهائي بعد الفوز بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، لكن عقب لقاء الإياب قام لاعبو باريس مجتمعين بتقليد احتفال هالاند، نجم دورتموند، كنوع من السخرية من النرويجي الشاب.

وكان هالاند احتفل بذات الطريقة في لقاء الذهاب الذي أقيم في ألمانيا، ولم يقر يويفا أي عقوبة على باريس سان جيرمان، لكنه اكتفى بالتحذير.

وكانت المباراة قد أقيمت خلف الأبواب المغلقة، خوفاً من تفشي فيروس كورونا، إلا أن جماهير سان جيرمان، تجمعت بالآلاف خارج الملعب واحتفلت مع اللاعبين بالتأهل.

الى ذلك، أعلن يويفا إيقاف إيمري تشان لاعب وسط دورتموند لمباراتين، بسبب السلوك غير الرياضي، خلال مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان، ليتأكد غيابه عن صفوف الفريق في أول مباراتين أوروبيتين الموسم القادم.

وكان الدولي الألماني المنضم مؤخراً إلى دورتموند، طرد في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة بسبب الخشونة مع نيمار دا سيلفا، ثم الاعتداء على البرازيلي عندما حاول معاتبته.