يويفا يدافع عن قرار إقامة مباراة أتالانتا وفالنسيا في ميلانو

دافع أليكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن قرار المضي قدماً وإقامة مباراة أتالانتا وضيفه فالنسيا على ملعب ميلانو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بحضور الجماهير، وهي المباراة التي وصفها عمدة مدينة بيرغامو الإيطالية بالقنبلة البيولوجية.

وكانت العديد من الاتهامات قد وجهت إلى تلك المباراة كأحد أسباب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا وإسبانيا.

وقال تشيفرين: "لم يعلم أحد أن إقليم لومبارديا سيكون بؤرة الوباء، فمن نحن لنقول أن المباراة لا يجب أن تمضي قدماً؟ اتبعنا نصائح السلطات دائماً ولم يكن بوسعنا فعل شيء".

يذكر أن لقاء الذهاب بين الطرفين انتهى بفوز أتالانتا بنتيجة 4-1، قبل أن يجدد فوزه إياباً بنتيجة 4-3 ليضمن التأهل لربع النهائي.

يذكر أن أتالانتا يخوض مبارياته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على ملعب سان سيرو نظراً لسعته الأكبر (80 ألف متفرجاً) مقارنة بملعب الفريق الأصلي أتلتي آتزوري ديتاليا الذي يتسع فقط لـ 21 ألف متفرجاً.