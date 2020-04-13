يويفا يدرس إنهاء دوري أبطال أوروبا في ثلاثة أسابيع

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إنهاء مسابقة دوري أبطال أوروبا في ثلاثة أسابيع، على أن تقام المباريات خلال أغسطس القادم، خاصة بعد حالة القلق والرعب حول العالم من تفشي فيروس كورونا الوبائي، الذي أصاب العديد من أفراد المنظومة، وتسبب في توقف النشاط الرياضي عالمياً.

وأعلن يويفا في وقت سابق، تعليق المنافسات الأوروبية حتى إشعار آخر، وسط تكهنات بعودة النشاط القاري في أغسطس.

وكشفت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن الاتحاد الأوروبي يسعى لإنهاء دوري أبطال أوروبا في 3 أسابيع فقط، على أن تقام المباريات خلال أغسطس رغم ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى أكثر من مليون ونصف مصاب، وارتفاع أرقام الوفيات من 80 ألف شخص.

ويدرس يويفا القرار قبل إصداره رسمياً، فى ظل إمكانية إقامة المراحل المتبقية في المسابقة بنظام مباراة واحدة، تقام على ملعب محايد، من أجل إنهاء البطولة قبل بداية الموسم القادم.

ويحمل ليفربول لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، لكنه تعرض للإقصاء على يد منافسه أتلتيكو مدريد، في نسخة الموسم الجاري، من دور الستة عشر.