يويفا يدرس نقل نهائي دوري الأبطال من تركيا إلى البرتغال

كشفت تقارير إسبانية، أن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (يويفا)، يدرس نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2019–2020، من مدينة اسطنبول التركية، إلى العاصمة البرتغالية لشبونة.

والمقرر أن تستكمل باقى مباريات النسخة الحالية من البطولة خلال أغسطس المقبل، بعد توقفها منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن يويفا يخطط لنقل نهائى النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، إلى مدينة لشبونة البرتغالية، بدلاً من مدينة اسطنبول، لأنه يرى أنها غير جاهزة لاستقبال هذا الحدث في الوقت الحالي.

وأضاف التقرير الإسباني، أنه من المنتظر اتخاذ القرار بعد الاجتماع المقرر للجنة التنفيذية ليويفا في 17 يونيو المقبل، ويجب أن تنتهي المحادثات بين يويفا والمسؤولين في اسطنبول الأسبوع المقبل قبل اتخاذ القرار.

وأشارت الإذاعة الإسبانية، إلى أن يويفا، سيتجه لاعتماد نظام المباراة الواحدة بداية من ربع نهائي دوري الأبطال، بدلاً من نظام الذهاب والإياب المتبع، من أجل إنهاء النسخة الحالية من البطولة، خلال أقصر وقت ممكن.

وستعود منافسات الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، بمباريات إياب دور الـ16، التي ستقام آوائل أغسطس المقبل، بعد أن تنتهى منافسات الدوريات الأوروبية التي ستستكمل خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن ليفربول هو حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام، بالفوز عليه بنتيجة 2–0، إلا أن الفريقين غادرا نسخة هذا الموسم.