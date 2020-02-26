يويفا يراقب فيروس كورونا في إيطاليا خشية تأثيره على يورو 2020

قال أوفا ميكيلي نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس إنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت بطولة يورو 2020 ستتأثر بتفشي فيروس كورونا الذي ضرب إيطاليا وهي واحدة من 12 دولة ستستضيف النهائيات هذا الصيف.

وارتفع عدد الحالات في إيطاليا وهي الدولة الأكثر تأثراً بالمرض في أوروبا إلى أكثر من 260 الاثنين الماضي، حيث تم الإبلاغ عن حالات جديدة في لومبارديا وفينيتو. وظل عدد الوفيات سبعة دون تغيير.

وتم إلغاء العديد من الأحداث الرياضية في إيطاليا من بينها مباريات في دوري الدرجة الأولى.

وستقام ست مواجهات على الأقل من عشر مباريات مقررة مطلع الأسبوع المقبل في دوري الأضواء من دون جماهير.

ومن المقرر أن تستضيف روما، التي لم تتأثر حتى الآن بفيروس كورونا، ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في ربع نهائي يورو 2020 المقرر في يونيو ويوليو.

وأبلغ أوفا وهو عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي شبكة «راي» الرسمية «نحن في مرحلة الانتظار، نراقب الأوضاع في كل دولة. يتعين على كرة القدم أن تسير وفق ضوابط كل دولة، سيتم إغلاق المسار الرياضي إذا ازداد الوضع سوءاً».

واستضاف نابولي منافسه برشلونة في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمس. ولم تكن هناك أي إشارة على تأجيل المباراة أو إقامتها دون جمهور؛ لأن الفريق الجنوبي خارج المناطق التي ظهر فيها الفيروس.

وستقام مباراة إنتر ميلان في الدوري الأوروبي على أرضه أمام لودوغوريتس يوم الخميس دون جماهير، كما أكد النادي أمس أنه سيعيد قيمة التذاكر للمشجعين.

في المقابل، أكد يوفنتوس أن مشجعيه سيسمح لهم بالسفر إلى فرنسا لحضور مواجهته أمام ليون اليوم في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال يوفنتوس: «أعلنت السلطات الفرنسية ونادي ليون أنه لن يتم فرض أي قيود خاصة على مشجعي يوفنتوس، سيتاح لمشجعي الفريق حضور المباراة من دون أي مشاكل».