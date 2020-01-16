يويفا يرد على اتهامات التزوير لكريستيانو رونالدو

نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الاتهامات التي ترددت لإعلانه التشكيلة المثالية لعام 2019 في دوري أبطال أوروبا، مؤكداً أنه لم يزور التصويت من أجل إدخال كريستيانو رونالدو.

وحصل النجم البرتغالي مهاجم يوفنتوس على أصوات أقل من باقي مهاجمي التشكيلة المثالية، ليحتل المركز الرابع خلف ساديو ماني مهاجم ليفربول وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ وليونيل ميسي مهاجم برشلونة.

ما دفع الاتحاد الأوروبي لتغيير التشكيل المثالي وإشراك أربعة مهاجمين بتغيير الخطة من 4-3-3 إلى 4-2-4 لإشراك رونالدو بدلاً من نغولو كونتي لاعب وسط تشيلسي، وفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية.

ورد الناطق الرسمي باسم يويفا على اتهامات تزوير نتائج تصويت الجماهير: "تشكيل هذا العام تم اختياره ليعكس أصوات الجماهير بالتوازي مع إنجازات اللاعبين في منافسات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".