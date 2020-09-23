يويفا يعلن الثلاثي المرشح لجائزة الأفضل في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأربعاء، القائمة النهائية والمرشحة لجائزة أفضل لاعب في القارة لعام 2020.

ويتنافس النجم كيفين دي بروينه لاعب مانشستر سيتي ضد ثنائي بايرن ميونيخ الهداف روبرت ليفاندوفسكي والحارس المخضرم مانويل نوير.

وقاد دي بروينه سيتي للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة من أولمبيك ليون بهدف لثلاثة.

لكن على الصعيد الشخصي قدم النجم البلجيكي موسماً رائعاً بعدما سجل 16 هدفًا إلى جانب صناعة 23 هدفاً آخر.

في المقابل، كان الموسم الماضي الأفضل للثنائي ليفاندوفسكي ونوير من حيث الألقاب الجماعية والفردية.

وحقق بايرن الموسم الماضي لقب دوري أبطال أوروبا إلى جانب تحقيق الثنائية المحلية من خلال الجمع بالدوري والكأس.

وشهد الموسم الماضي، انفجاراً تهديفياً حققه ليفاندوفسكي من خلال تسجيل 55 هدفاً في جميع المسابقات مع تقديم عشرة أهداف حاسمة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال مراسم قرعة مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للموسم الجديد في الأول من الشهر القادم.

في المقابل، جاءت القائمة التالية بعد الثلاثي المرشح للفوز بالجائزة كالتالي:

المركز الرابع: ليونيل ميسي (برشلونة) - نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان) 53 صوت.

المركز السادس: توماس مولر (بايرن ميونيخ) 41 صوت.

المركز السابع: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 39 صوت.

المركز الثامن: تياجو آلكانتارا (بايرن ميونيخ السابق ليفربول الحالي) 27 صوت.

المركز التاسع: جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ) 26 صوت.

المركز العاشر: كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 25 صوت.

وعلى الصعيد الجوائز الفردية الأخرى يتنافس على جائزة أفضل مدرب في أوروبا الثلاثي: يورغن كلوب (ليفربول) - هانس ديتر فليك (بايرن ميونيخ) - يوليان ناغلسمان (لايبتزيغ).

جائزة أفضل حارس مرمى: كايلور نافاس (باريس سان جيرمان) - مانويل نوير (بايرن ميونيخ) - يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد).

جائزة أفضل مدافع: ديفيد آلابا (بايرن ميونيخ) - ألفونسو ديفيس (بايرن ميونيخ) - جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ).

جائزة أفضل وسط ملعب: كيفين دي بروينه (مانشستر سيتي) - توماس مولر (بايرن ميونيخ) - تياغو آلكانتارا (بايرن ميونيخ - ليفربول الحالي).

جائزة أفضل مهاجم: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان) - روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ).