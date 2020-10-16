يويفا يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب صاعد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس الخميس، القائمة النهائية لأسماء المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب صاعد لعام 2020.

وفي القائمة يبرز أسماء ثنائي ريال مدريد: رودريغو جوس وفينيسيوس جونيور، إلى جانب ثنائي برشلونة سيرجينيو ديست، وآنسو فاتي، بالإضافة إلى إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، وألفونسو ديفيس ظهير بايرن ميونيخ، وفيران توريس لاعب مانشستر سيتي، وبوكايو ساكا لاعب آرسنال.

كما ضمت القائمة إدواردو كامافينغا لاعب وسط رين.