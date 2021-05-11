يويفا يلزم إنجلترا بشروط صعبة لاستضافة نهائي دوري الأبطال

وضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) شروطاً للموافقة على نقل نهائي دوري أبطال أوروبا، بين مانشستر سيتي وتشيلسي من إسطنبول إلى ملعب ويمبلي.

كانت الحكومة البريطانية قد طلبت نقل اللقاء إلى إنجلترا، عقب وضع تركيا في «القائمة الحمراء» بسبب فيروس كورونا.

ووفقاً لصحيفة «ذا سن» البريطانية، فإن يويفا مستعد لنقل النهائي إلى ويمبلي بحضور 22500 مشجع، شرط الحصول على بعض الضمانات.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم متعاطف مع وضع الجماهير، وحالة رفض مشجعي مانشستر سيتي وتشيلسي السفر إلى تركيا.

وأوضحت أن يويفا استبعد إقامة المباراة على ملاعب توتنهام ونيوكاسل وآرسنال وأستون فيلا وهامبدن بارك وملعب الألفية في كارديف.

وقال يويفا أن ويمبلي هو الملعب الوحيد المناسب لاستضافة هذا الحدث.

وأضافت «ذا سن» أنه على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة دوري البطولة الإنجليزية تغيير ملعب أو إعادة جدولة التصفيات المؤهلة إلى البريميير ليغ، والتي من المقرر إقامتها يوم 29 مايو على ويمبلي.

ويمكن نقل المباراة إلى ملعب آخر، أو تقديمها لمدة 48 ساعة، مما يسمح لتشيلسي وسيتي بالتدرب في ملعب ويمبلي خلال اليوم السابق لنهائي دورى أبطال أوروبا.

ويطلب الاتحاد الأوروبي الحصول على ضمانات مطلقة من الحكومة بأن جميع وسائل الإعلام والمذيعين والرعاة وكبار الشخصيات سيسمح لهم بالحضور دون قضايا تتعلق بالحجر الصحي.

كما سيطلب يويفا من الأندية التي شاركت في البطولة هذا الموسم، التخلي عن جزء من أموالها، لتغطية التكاليف المقدرة بـ20 مليون جنيه استرليني تكبدتها السلطات التركية لاستضافة المباراة في إسطنبول.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه من المتوقع صدور القرار بشأن ملعب نهائي دورى الأبطال في الساعات القادمة.