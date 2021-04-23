يويفا يلمح بفرض عقوبات قاسية على ريال مدريد ويوفنتوس

ما زالت توابع الإعلان عن تأسيس دوري السوبر الأوروبى تلقى بظلالها، وتحديداً داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الذي يكثف من تحركاته لإجهاض الفكرة ومحاربتها بكل بقوة قبل أن تخرج للنور.

وكشفت صحف أوروبية عن تفكير يويفا في توقيع عقوبات على ريال مدريد ويوفنتوس، بسبب لعب دور رئيسي في تأسيس بطولة السوبر ليغ.

شارك 12 نادياً من كبار أوروبا في البطولة الجديدة، قبل أن تعلن 9 أندية انسحابها، أما يوفنتوس فقد أكد صعوبة إقامة البطولة الآن، فيما لم يتراجع ريال مدريد وبرشلونة حتى الآن.

ووفقاً لصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» فإن يويفا سيتخذ عقوبات ضد المشاركين في دوري السوبر الأوروبي الجمعة.

وأشارت إلى أن الاتحاد يخطط لمعاقبة ريال مدريد ويوفنتوس بقسوة، لأنهما قادة هذه الثورة.

ويعمل مسؤولو يويفا مع المحامين لتطبيق عقوبة غير مسبوقة في تاريخ الكرة الأوروبية على الناديين.

وأوضحت أن العقوبة قد تكون استبعاد ريال مدريد من نصف نهائي دوري الأبطال هذا الموسم، بالإضافة إلى حرمان الناديين من المشاركة أوروبياً الموسم المقبل.

وأفاد أليكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي بوجود احتمال ضئيل بعدم إقامة مباراة نصف النهائي بين ريال مدريد وتشيلسي، لأن ( يويفا ) يخشى التعرض لضربة اقتصادية قاسية من أصحاب حقوق البث.