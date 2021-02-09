يويفا ينقل مباراة مونشنغلادباخ وضيفه مان سيتي إلى بودابست

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن نقل مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين بوروسيا مونشنغلادباخ وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي إلى العاصمة المجرية بودابست بسبب منع الضيوف من دخول ألمانيا نظراً للقيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كوفيد-19.

وقال يويفا في بيان أن المباراة المقررة في 24 فبراير «ستقام الآن في (ملعب) بوشكاش آرينا في بودابست».

ويأتي الإعلان بعد يوم من نقل مباراة لايبتزيغ الألماني وليفربول الإنجليزي في 16 من الشهر الحالي إلى الملعب ذاته.

وشكر بيان الاتحاد الأوروبي الناديين «على تعاونهما الوثيق ومساعدتهما في إيجاد حل للقضية المطروحة، وكذلك الاتحاد المجري لكرة القدم على دعمهم والموافقة على استضافة المباراة المعنية».

وتحظر ألمانيا اعتباراً من 30 يناير الفائت وحتى الـ 17 من فبراير الحالي مبدئياً، الدخول عبر البر والبحر والجو لغالبية الأشخاص من خمس دول تشهد تفشياً واسعاً لنسخ فيروس كورونا المتحور، هي المملكة المتحدة وآيرلندا والبرازيل والبرتغال وجنوب إفريقيا، واتخذ القرار احترازياً في حال تمديد المنع.

ورغم وجود بعض الاستثناءات للعاملين في المجال الطبي وغيرها من المهن الرئيسية، إلا أن البروتوكول الجديد لا يحتوي على أي بند خاص بالرياضيين المحترفين.

وقال المدير التنفيذي لبوروسيا مونشنغلادباخ ستيفان شيبيرز «توصلنا إلى هذا القرار بعد عدة محادثات مع السلطات المعنية والسياسيين واتحادي كرة القدم الألماني والأوروبي على مدار الأسبوع الماضي».

وتابع «مباراة في دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا هي حدث ضخم بالنسبة لبوروسيا مونشنغلادباخ، ولا يمكننا الآن اللعب على أرضنا أو بحضور مشجعين. مع ذلك، يسعدنا أن تقام المباراة أقله ونحن ندرك تماماً الوضع العام».

وتنص لوائح يويفا على أن يجد المضيف طريقة لاستضافة المباراة أو مواجهة خطر خسارتها 0-3.