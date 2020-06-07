يويفا يوافق على عودة الدوري الفرنسي

أكد أليكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بأن بإمكان عودة الدوري الفرنسي من جديد، مشيراً إلى أن الاتحاد الفرنسي تسرع بإتخاذ قرار إنهاء الموسم.

وأعلن إدوارد فيليب رئيس وزراء فرنسا إنهاء مسابقة الليغ 1 بعد قرار تجميد كافة الأنشطة الرياضية بسبب وباء فيروس كورونا.

وعقب قرار إنهاء البطولة، أعلن الاتحاد الفرنس لكرة القدم تتويج باريس سان جيرمان باللقب، بينما تأهل أولمبيك مرسيليا ورين لدوري أبطال أوروبا، وفشل أولمبيك ليون في التأهل لتواجده في المركز السابع.

تحرك بعدها ليون بقيادة رئيسه جان ميشيل أولاس مع آميان وتولوز اللذان تقرر هبوطهما للدرجة الأدنى لإعادة الدوري الفرنسي، حيث تقدموا بشكوى لمحكمة مجلس الدولة من أجل إلغاء قرار إنهاء الموسم.

وتحدث رئيس يويفا قائلاً: “نود أولاً أن نوضح أنه من اختصاص الاتحادات الوطنية أن تقرر شكل منافستها المحلية بالنظر إلى الظروف والتدابير التقييدية الخاصة بالدولة.

“كما ذكر يويفا منذ بضعة أسابيع بأن اتخاذ قرار السلطات الفرنسية بإلغاء الموسم كان مبكراً بعض الشيء.

“ومع ذلك، من الممكن استئناف الدوري من جديد، لكن بشرط أن تكون الاتحادات الوطنية قادرة على التنسيق مع السلطات المحلية المختصة.

“أريد أن أؤكد بأن 2 أغسطس سيكون الموعد النهائي لإنهاء المسابقات المحلية بأوروبا”.