يويفا يوقف إجراءاته الانضباطية ضد يوفنتوس وريال وبرشلونة

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( يويفا ) أمس الأربعاء 9 يونيو أنه أوقف الإجراءات الإنضباطية ضد برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد عقب محاولتهم تأسيس دوري السوبر الانفصالي.

وفتح يويفا التحقيق في الأمر في 25 مايو الماضي.

والأندية الثلاثة المتبقية من أصل 12 نادياً لم تنسحب من المشروع بعد انتقادات شديدة.

يويفا يؤجل قراره عكس رابطة الدوري الإنجليزي

وفرضت رابطة الدوري الإنجليزي غرامة على أندية إنجلترا الـ 6 التي شاركت في تأسيس دوري السوبر قيمتها 20 مليون جنيه استرليني سيتم دفعها فيما بينهم.

يذكر أن الأندية الإنجليزية هي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وتوتنهام وآرسنال.