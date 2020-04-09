ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻨﻲ ﻳﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺡ ﻭأوباميانغ

كشف موقع «أفريكا فوتبول دايلي» عن التشكيلة المثالية لأمهر اللاعبين الأفارقة في آخر خمس سنوات والتي شهدت تواجد العديد من النجوم الذين سطعوا وتألقوا بشكل كبير في مختلف الملاعب الأووربية والعربية على غرار مهاجم ليفربول السنغالي ساديو ماني وجناح مانشستر سيتي الجزائري رياض محرز.

ولم يتواجد في هذه التشكيلة سوى لاعب تونسي وحيد وهو مهاجم الدحيل يوسف المساكني نظراً للمخزون الفني الذي يمتلكه والمهارات الفنية الفردية التي يتمتع بها.

وتواجد في خط الدفاع للتشكيلة الجزائري يوسف عطال في مركز ظهير أيمن بجانب كل من الإيفواري إيريك بايلي والكاميروني نكولو والمغربي أشرف حكيمي.

أما خط الوسط فكان من نصيب التونسي المساكني والمغربي سفيان بوفال إضافة للغيني نابي كيتا.

بالنسبة لخط الهجوم تواجد الثلاثي رياض محرز والسنغالي ساديو ماني والإيفواري ويلفريد زاها.

وغاب عن التشكيلة العديد من اللاعبين المميزين على غرار نجم ليفربول المصري محمد صلاح والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال والنجم المغربي كريم زياش من أياكس أمستردام.