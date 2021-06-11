10 مليارات يورو قيمة منتخبات يورو 2020

يبلغ مجموع القيمة السوقية لقوائم المنتخبات المشاركة في بطولة يورو 2020 نحو 10 مليارات يورو ونصف، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في الإحصاءات المتعلقة بكرة القدم.

واحتل منتخب إنجلترا على رأس قائمة المنتخبات الأعلى قيمة سوقية بقيمة تتعدى الـ 1.2 مليار يورو، بفضل تواجد لاعبين بحجم هاري كين ورحيم ستيرلينغ.

وتصل قيمة نجم توتنهام، وهداف الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، كين إلى 120 مليون يورو، و 90 مليوناً لستيرلينغ المتوج مع مانشستر سيتي بلقب البطولة الإنجليزية.

ويأتي منتخب فرنسا في المركز الثاني بقيمة سوقية نحو مليار و30 مليون يورو، حيث يضم بين صفوفه اللاعب الأعلى قيمة تسويقية في العالم، وهو كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بقيمة 180 مليون يورو، إلى جانب النجوم نغولو كانتي وبول بوغبا وأنتوان غريزمان وعثمان ديمبيلي.

وفي المركز الثالث، جاء منتخب ألمانيا، بقيمة سوقية تصل لنحو 940 مليون يورو، ويتواجد بين صفوفه نجوم بايرن ميونيخ، ليون غوريتسكا (70 مليون يورو) وجوشوا كيميش (90 مليون يورو) وسيرج غنابري (70 مليوناً).

يليه منتخب إسبانيا في المركز الرابع، بقيمة سوقية بلغت 915 مليوناً، بفضل وجود لاعبين أمثال نجم أتلتيكو مدريد، ماركوس يورينتي (80 مليون يورو)، ورودري لاعب ارتكاز مانشستر يونايتد (70 مليوناً)، وزميله فيران توريس (50 مليوناً).

رونالدو يقود منتخب البرتغال في يورو 2020

واحتل منتخب البرتغال المركز الخامس (872 مليون يورو)، حيث يضم أحد أفضل لاعبي العالم، وهو النجم كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، وتبلغ قيمته السوقية 45 مليون يورو، ومهاجم أتلتيكو مدريد، جواو فيليكس (80 مليون يورو) ومدافع مانشستر سيتي، روبن دياش (75 مليون يورو).