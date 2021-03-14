100 مليون دولار مكاسب متوقعة لمانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد، أن آفرام غلايزر مالك أغلبية أسهمه، سيبيع خمسة ملايين منها، وهو ما يمكن أن يحقق للنادي مكاسب متوقعة تقدر بـ 100 مليون دولار.

وأوضحت صحيفة «تايمز»، أن غلايزر نفسه لم يكن يخطط لبيع المزيد في المستقبل، ولا يزال هو وبقية أفراد عائلته ملتزمين بإدارة النادي، لكن نتيجة لعملية البيع، من المقرر أن تنخفض حصة ملكية العائلة في يونايتد من 78 إلى 74.9%، مع توقع إغلاق طرح الأسهم يوم الثلاثاء المقبل، وتم إغلاق بورصة نيويورك الخميس، بتسعير الأسهم بسعر 20.13 دولاراً للسهم.

واشترت العائلة الأميركية النادي عام 2005، تحت قيادة والد الأشقاء مالكولم غلايزر، من خلال صفقة شراء بقيمة 790 مليون جنيه استرليني، وطوال فترة ملكيتهم، كانوا مكروهين إلى حد كبير من قبل المؤيدين.

وتأتي هذه الأخبار بعد أسبوع من إجبار يونايتد على اقتراض 60 مليون جنيه، كرد فعل على صراعاتهم المالية نتيجة لوباء فيروس كورونا، وفي أعقاب خطوة العام الماضي، حيث اتخذ يونايتد تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 200 مليون جنيه، كإجراء وقائي ضد الانخفاض الكبير في الإيرادات.

وعلى الرغم من مكانته كواحد من أكبر الأندية في العالم، تشير التقديرات إلى أن يونايتد خسر أكثر من 100 مليون جنيه من الدخل نتيجة للوباء، مع منع الجماهير من حضور المباريات لغالبية كبيرة من 12 شهراً، بينما تضررت عائدات التلفزيون نتيجة الوباء، حتى أن دخل يوم المباراة، انخفض بنسبة 94.2%، ومن 55.2 إلى 3.2 ملايين جنيه خلال الأشهر الستة المقابلة في عام 2019.

وارتفع صافي ديون النادي بنسبة 16.4%، لتصل إلى 455.5 مليون جنيه، بينما انخفضت إيرادات يونايتد 7.2% على أساس سنوي، ليصبح 281.8 مليون جنيه، مع انخفاض الأرباح بنسبة 6.9%، لتصبح 33.8 مليون جنيه.