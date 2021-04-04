1000 مباراة لبيريز في رئاسة لريال مدريد

كانت مواجهة ريال مدريد وآيبار التي أقيمت السبت، هي المباراة رقم 1000 لفلورنتينو بيريز كرئيس للنادي الملكي الذي تولى رئاسته في مرحلتين (2000-2006 و2009-حتى الآن) والتي حقق خلالها 26 لقباً.

ومن الممكن أن ترتفع هذه الأرقام على الأقل لفترة جديدة وذلك بعدما طالب بيريز اللجنة الانتخابية بالدعوة إلى انتخابات رئاسة النادي ومجلس الإدارة، والتي لم يترشح لها أحد حتى هذه اللحظة.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن موقع "Soccer Be"، فقد نجح ريال مدريد تحت إدارة بيريز في إحراز لقب كل 38 مباراة وبمعدل انتصارات 65.6% و2.3 هدف.

وتولى بيريز منصب الرئيس لأول مرة عام 2000 بعد تغلبه على رامون ميندوزا في سباق الانتخابات.

وفي عام 2004 أعيد انتخابه من جديد قبل أن يتقدم باستقالته في عام 2006.

ويتذكر الكثيرون مرحلته الأولى هذه بالتعاقدات "الاستثنائية" التي أبرمها ومنها لويس فيغو وزين الدين زيدان ورونالدو وديفيد بيكهام.

وبعد 3 أعوام من التقدم باستقالته بسبب سوء النتائج، عاد رجل الأعمال للترشح للانتخابات وبالفعل تم تنصيبه رئيساً دون أية معارضة، وحينها قام بالتعاقد مع لاعبين بارزين أمثال كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وكاكا وتشابي ألونسو بهدف محاربة هيمنة غريمه برشلونة تحت قيادة مدربه آنذاك بيب غوارديولا.

ومنذ 2009 وحتى هذه اللحظة حقق ريال مدريد نجاحات كبيرة وقدم أفضل مشاركة في دوري الأبطال في تاريخ النادي في وجود المدرب زين الدين زيدان ونجح في حصد 3 بطولات متتالية.