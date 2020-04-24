11 لاعباً ضمن "القائمة السوداء" في ريال مدريد

رغم أزمة فيروس كورونا الجديد والعواقب المالية الكارثية التي سيخلفها على أندية كرة القدم الكبيرة، إلا أن بعضها يعتزم أن يكون نشيطاً في سوق الانتقالات القادم، على غرار ريال مدريد الذي يرغب في ضم وبيع بعض اللاعبين.

وإن كان حلم المدير الفني للنادي "الملكي" زين الدين زيدان ضم لاعبين مميزين على غرار بول بوغبا وإيرلينغ هالاند، وكذلك الشاب الفرنسي ولاعب رين إدواردو كامافينغا، مع تأجيل ملف كيليان مبابي لصيف 2021، فإن فترة الانتقالات القادمة ستشهد كذلك الاستغناء عن العديد من اللاعبين الذين فشلوا في إثبات مكانتهم هذا الموسم.

ووفقاً لتقرير صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ريال مدريد يتجه للاستغناء عن 11 لاعباً، والبداية ستكون بالحارس ألفونس أريولا، المعار من باريس سان جيرمان والذي وصلته عروضاً من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم الثنائي خاميس رودريغيز وغاريث بايل، اللذين لم يعودا يحظيان بثقة زيدان.

كما سيكون لاعبان من الحرس القديم معنيان بالمغادرة، أولهما الظهير الأيسر مارسيلو، مع تقدمه في السن وتألق بديله فيرلان ميندي، وهو ما ينطبق كذلك على لوكا مودريتش، الذي أصبح لاعباً احتياطياً منذ انفجار موهبة الشاب فيدي فالفيردي.

وأكدت الصحيفة كذلك، أن الجناح لوكاس فاسكيز يقترب هو الآخر من المغادرة، بعد فشله في تقديم الإضافة كلما أعطيت له الفرصة، وهو نفس الأمر بالنسبة للمهاجم لوكا يوفيتش والمدافع إيدير ميليتاو، وكذلك الثنائي الشاب براهيم دياز وماريانو دياز، وصولاً إلى الظهير الأيمن المعار إلى بايرن ميونيخ ألفارو أودريوزولا.