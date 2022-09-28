13 مباراة تشمل ديربيات الدوريات الأوروبية بانتظار عشاق كرة القدم خلال شهر أكتوبر مباشرة وحصرية عبر قنوات beIN SPORTS

تقدم beIN SPORTS القناة الرياضية الرائدة التابعة لمجموعة beIN الإعلامية والناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – تشكيلة من 13 مباراة لا يمكن تفويتها خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث تواصل أكبر الأندية المتنافسة في الدوريات الأوروبية تقديمها لموسم مميز من المباريات الحماسية والشيقة.

وسيرافق تشكيلة مباريات كرة القدم لشهر أكتوبر استوديوهات تحليلية مخصصة وتعليقات باللغات الثلاث الرئيسية - العربية والإنجليزية والفرنسية، حيث سيطل على المشاهدين مجموعة من أفضل مواهب beIN SPORTS الإعلامية، بما في ذلك محمد سعدون الكواري و عبدالعزيز النصروطارق الحماد من داخل أستوديوهات beIN عالمية المستوى - مع ضيوف مميزين كلاعب منتخب إنجلترا السابق وكابتن نادي تشيلسي، جون تيري، وأسطورة كرة القدم السعودية الذي انضم الى مجموعة beIN الإعلامية مؤخراً كمحلل رياضي، ياسر القحطاني، ولاعب كرة القدم والمدرب السابق، الهولندي رود غوليت، والنجم المصري محمد أبو تريكة وغيرهم الكثير من ألمع أسماء كرة القدم العالمية.

ومع تبقي قرابة الـ 50 يوما على انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، يتمتّع عشاق الرياضة بموسم وفير من كرة القدم الدولية، حيث تلعب جميع الدوريات وفق جدول زمني ضيق لإفساح المجال أمام البطولة الشتوية، حيث سيشهد الشهر المقبل أول مباراة "كلاسيكو" من الدوري الاسباني بين ريال مدريد حامل اللقب وغريمه برشلونة. أما الدوري الفرنسي الدرجة الأولى "الكلاسيكو" فسيشهد مواجهة بين اثنين من أكبر الفرق في فرنسا، باريس سان جيرمان ومارسيليا، وذلك بالإضافة الى المباراة الأولى منذ 12 عاما لرينجرز في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. تجدون أدناه قائمة بأفضل مباريات شهر أكتوبر:

الدوري الإنكليزي الممتاز: متوفر عبر قنوات beIN SPORTS PREMIUM 1 وbeIN SPORTS ENGLISH 1 وbeIN 4K.

مانشستر سيتي x مانشستر يونايتد، الأحد 2 أكتوبر، عند الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة

أرسنال x ليفربول، الأحد 9 أكتوبر، عند الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة

ليفربول x مانشستر سيتي، الأحد 16 أكتوبر، عند الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة

دوري أبطال أوروبا: متوفر عبر قنوات BEIN SPORTS PREMIUM 1-3 و BEIN SPORTS ENGLISH 1 و BEIN SPORTS FRENCH 1 و beIN 4K

إنتر x برشلونة، الثلاثاء 4 أكتوبر، عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة

ليفربول x رينجرز، الثلاثاء 4 أكتوبر، عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة

ميلان x تشيلسي، الثلاثاء 11 أكتوبر، عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة

برشلونة x إنتر، الأربعاء 12 أكتوبر، عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة

دورتموند x مانشستر سيتي، الثلاثاء 25 أكتوبر، عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة

لايبزيغ x ريال مدريد، الثلاثاء 25 أكتوبر، عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة

برشلونة x بايرن ميونيخ، الأربعاء 26 أكتوبر، عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة

الدوري الألماني: متوفر عبر قنوات beIN SPORTS PREMIUM 1 و beIN SPORTS 3 و beIN SPORTS ENGLISH 2 و beIN SPORTS FRENCH 1

دورتموند x بايرن ميونيخ، السبت 8 أكتوبر، عند الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة

الدوري الاسباني: متوفر عبر قنوات beIN SPORTS 1 و beIN SPORTS ENGLISH 2 و beIN SPORTS FRENCH 1 وbeIN 4K.

"الكلاسيكو" ريال مدريد x برشلونة، الأحد 16 أكتوبر، عند الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة

الدوري الفرنسي: متوفر عبر قنوات beIN SPORTS PREMIUM 1 و beIN SPORTS 2 و beIN SPORTS ENGLISH 2 و beIN SPORTS FRENCH 1.

باريس سان جيرمان x مارسيليا، الأحد 16 أكتوبر، عند الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

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