142 مليون يورو قيمة انتقال سانشو لتشيلسي

صَعَّد تشيلسي مساعيه لضم جايدون سانشو جناح بوروسيا دورتموند خلال سوق الانتقالات الصيفي وفقاً لتقرير نشرته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وقال التقرير أن النادي الإنجليزي كثف مفاوضاته مع نظيره الألماني من أجل التوصل لاتفاق خلال الأيام القليلة القادم وحسم الصفقة قبل يورو 2020.

وارتبط سانشو بالانضمام إلى مانشستر يونايتد، لكن حتى الآن تشير التقارير إلى أن تشيلسي هو من يتفاوض جدياً لضمه.

بدورها، قالت شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية في وقت سابق أن جهود دورتموند في الحفاظ على الجناح الدولي الإنجليزي باءت بالفشل وأنه سيرحل خلال الصيف.

وكانت عدة تقارير قد أشارت إلى أن قيمة سانشو تقدر بنحو 142 مليون يورو.

وانضم صاحب الـ 19 عاماً إلى دورتموند قادماً من مانشستر سيتي في صيف 2017 مقابل 7.84 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.