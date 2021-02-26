150 مليون جنيه تنقل هالاند إلى مانشستر يونايتد

تلقى مانشستر يونايتد تأكيدات أنه يستطيع حسم سباق إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند في الصيف مقابل 150 مليون جنيه، بعد المستويات اللافتة التي قدمها منذ انضمامه في يناير 2020 قادماً من ريد بول سالزبورغ، التي جعلت كبار الأندية الأوروبية تسعى إلى الحصول على خدماته.

ووفقاً لصحيفة “دايلي ستار” البريطانية، فإن دورتموند مستعد لبيع النرويجي ليونايتد بنحو ضعف مبلغ العقد الجزائي الذي سيصبح سارياً عام 2022 وقدره 65 مليوناً.

ورداً على سؤال أمس عن هالاند، الذي دربه في مولده، رفض أولي غونار سولشاير، مدرب الشياطين الحمر استبعاد انتقال مواطنه إلى فريقه وفقاً لصحيفة “ذا سن” البريطانية، بعدما فرط فيه الموسم الماضي بسهولة.

من جهتها، كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية، أمس، عن أن توماس توخيل ويورغن كلوب، مدربي تشيلسي وليفربول، دخلا سباق هالاند، إلى جانب مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وأوضحت أن برشلونة الغارق في الديون، انضم إلى ريال مدريد مواطنه في السباق، إضافة إلى باريس سان جيرمان الذي يطمح في ضلع هجومي ناري ثالث إلى جوار كيليان مبابي ونيمار، كما أن يوفنتوس وإنتر ميلان أبديا رغبتهما في اللاعب.

لكن مينو رايولا، وكيل هالاند، أوضح أن 4 أندية فقط من بين المتسابقين العشرة، قادرة على الظفر بخدمات هالاند، وجميعها في الدوري الإنجليزي.