150 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد دي ليخت مع يوفنتوس

كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريتزيو رومانو أن قيمة الشرط الجزائي في عقد المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت مع يوفنتوس تبلغ 150 مليون يورو.

وسيتم تفعيل بند هذا الشرط في صيف عام 2022، وهو موضوع أثار الجدل بعدما كشف مينو رايولا وكيل أعمال النجم الشاب بأن موكله قد يرحل نهاية الموسم الجاري نظراً للتطورات السريعة في سوق الانتقالات ولكثرة المعجبين بقدراته في أوروبا.

ولم تمر هذه التصريحات مرور الكرام، إذ أنها أجبرت ماسيميليانو آليغري مدرب يوفي على الرد عليها.

ماذا قال آليغري عن دي ليخت ؟

وقال المدير الفني أن دي ليخت (22 عاماً) ما زال شاباً يحتاج للمزيد من الخبرة، إلا أنه أكد أن تطوره سيحصل بين جدران ناديه الحالي.

ودفعت تصريحات رايولا إلى الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الهولندي، والتي قد تكون مناسبة لكبار القارة صيف العام المقبل.