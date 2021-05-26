16.500 متفرج يحضرون نهائي دوري أبطال أوروبا

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس الثلاثاء في طرح 1700 تذكرة لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجمع مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين في بورتو يوم 29 مايو الجاري، للبيع أمام الجماهير فقط عبر موقعه الرسمي.

وسيتم بيع 1700 تذكرة وفقاً لأولوية الحجز، ويمكن للشخص الواحد طلب ما يصل إلى تذكرتين، على أن تكون تذاكر شخصية.

من جانبها، أكدت السلطات البرتغالية أن ملعب دو دراغاو سيستقبل 33% فقط من سعته، أي ما يصل إلى 16.500 متفرجاً.

وتم تخصيص 6 آلاف تذكرة لكل فريق من طرفي النهائي، وتم طرحها للبيع بالفعل.

يويفا يضع شروطاً على الجماهير الحاضرة في نهائي دوري أبطال أوروبا

وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى أنه لدخول الملعب الذي سيستضيف اللقاء، سيكون من الضروري إثبات الحصول على لقاح فيروس كورونا أو إظهار نتيجة سلبية لاختبار (PCR) بتاريخ 26 أو 27 أو 28 أو 29 مايو الجاري، أو نتيجة سلبية في اختبار الأجسام المضادة السريع بتاريخ 28 أو 29 مايو.

كما سيتعين على المشجعين القادمين من الخارج أيضاً الامتثال للقيود والمتطلبات الخاصة بدخول الحدود التي ستكون سارية وقت المباراة النهائية.

يذكر أن يويفا أكد قبل أسبوعين تغيير ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والذي كان سيقام على ملعب آتاتورك في إسطنبول التركية، للسماح بحضور 6 آلاف مشجع لكل فريق كما سيحدث في بورتو.

يذكر أن قرار الحكومة البريطانية بإدراج تركيا ضمن القائمة الحمراء لوجهات السفر بسبب الوباء، كان من شأنه أن يحول دون تواجد جماهير الناديين المتأهلين للنهائي في إسطنبول.