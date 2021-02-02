23 لاعباً في قائمة الدحيل لمونديال الأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قائمة الدحيل النهائية والتي تضم 23 لاعباً للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للاندية التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

ويواجه الدحيل غريمه الأهلي يوم الخميس 4 فبراير على ملعب المدينة التعليمية والفائز يتأهل لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف النهائي.

وخرج من القائمة اللاعبون: أحمد معين ومحمد عياش وعبد الرحمن مصطفى الذين انتقلوا للوكرة، وطه دياب الذي رحل للخور، ويوسف المساكني الذي انضم للعربي، وجاسم المهيري لاعب فريق الشباب بالنادي.

وجاءت قائمة الدحيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد البكري وخليفة أبو بكر وصلاح زكريا.

خط الدفاع: محمد موسى وعلي مال الله ومهدي بنعطية وبسام الراوي وأحمد ياسر المحمدي واسماعيل محمد.

خط الوسط: لويس مارتن جونيور وكريم بوضياف ومبارك شنان «أصغر لاعب في البطولة» وعبد الله الأحرق وسلطان آل بريك، وعلي عفيف وخالد محمد وعاصم مادبو وعلي كريمي.

خط الهجوم: المعز علي وميشيل إيلونغا ومحمد مونتاري ودودو وإيدميلسون جونيور.