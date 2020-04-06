3 أسباب تجعل إيكاردي خارج حسابات باريس سان جيرمان

يبدو أن الانفصال بين ماورو إيكاردي وباريس سان جيرمان بات وشيكاً.

فقد حددت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» الإيطالية، 3 أسباب تدفع الأرجنتيني لعدم الانتقال نهائياً من إنتر ميلان لباريس، موضحة أن السبب الأول هو أنه غادر إيطاليا، صيف العام الماضي مضطراً، بعد مشاكل بينه وبين إدارة ناديه، لينتقل إلى سان جيرمان وهو يجر قدميه، لكونه لم يرغب في الرحيل.

وأشارت إلى أن إيكاردي لم يعد يتحمل الابتعاد عن أسرته فى إيطاليا مدة أطول، لافتة إلى عامل ثالث يقف وراء رغبة المهاجم الأرجنتيني، وهو خسارة مكانه خلال الفترة الأخيرة في خط هجوم الفريق الباريسي لصالح زميله إيدينسون كافاني.

وتكهنت الصحيفة الإيطالية بأن يوفنتوس يعد الوجهة الأقرب لإيكاردي بحال عودته إلى إيطاليا.

وذكر تقرير نشرته صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن إيكاردي واجه مشاكل في التأقلم مع زملائه في باريس سان جيرمان.

واتفق النادي الفرنسي مع وكيلة أعمال اللاعب وزوجته واندا تارا على عدم تفعيل بند الشراء.

وسيعود إيكاردي إلى إنتر ميلان نهاية الموسم، حيث ينتظر النيراتزوري الحصول على 70 مليون يورو من أجل السماح له بالرحيل.

وكان نابولي قد أعلن رغبته في الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات القادمة.

يذكر أن إيكاردي سجل 20 هدفاً في 31 مباراة بقميص بي إس جي على المستويين المحلي والقاري.