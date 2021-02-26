3 أندية إسبانية مهددة بالخروج المبكر من دوري الأبطال

توشك 3 أندية إسبانية على الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة على ملاعبها، في ذهاب دور الـ16.

وبعكس سقوط برشلونة وإشبيلية وأتلتيكو أمام باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند وتشيلسي على التوالي، يبدو ريال مدريد الوحيد القادر على التأهل إلى ربع النهائي، بعد فوزه خارج ملعبه على حساب أتالانتا.

وقد يمثل «الملكي» الأمل الوحيد للكرة الإسبانية في هذه النسخة الصعبة من البطولة القارية.

وفي حال تأهل ريال مدريد بمفرده إلى ربع النهائي، ستتعرض فرق الليغا لهذا الموقف للمرة الخامسة، منذ بداية القرن الحالي، حيث تكرر الأمر 3 مرات، خلال العقد الأول من القرن 21، بينما حدث ذلك مرة واحدة فقط في آخر 10 أعوام.

وبالفعل كان برشلونة ممثل الليغا الوحيد في أقرب مرات حدوث ذلك، موسم 2018-2019، ورغم نجاحه في تجاوز مانشستر يونايتد بعدها، إلا أنه تعرض للإقصاء المثير على يد ليفربول في نصف النهائي، بعد الفوز ذهاباً بثلاثية، والخسارة الصاعقة برباعية في الإياب، ليُرسّخ العقدة الإسبانية في القرن الحالي، التي تؤكد عدم قدرة الإسبان على الفوز باللقب، بحال تأهل فريق واحد منهم إلى دور الثمانية.

البارسا كان «الفارس الوحيد» في 3 نسخ سابقة، وخرج في كل مرة من نصف النهائي، حيث أقصاه إنتر في بطولة 2009-2010، بعدما تعرض للأمر ذاته على يد يونايتد في نسخة 2007-2008.

بينما خرج فالنسيا من دور الثمانية الموسم التالي على يد تشيلسي.

وشهد موسم 2004-2005 المشاركة الإسبانية الأسوأ، بعد إقامة ربع النهائي بدون فرق الليغا للمرة الوحيدة عبر 20 عاماً، عندما فشل ريال مدريد وبرشلونة في تجاوز دور الـ 16 آنذاك، حيث خسر الملكي أمام يوفنتوس، وأقصي البلاوغرانا على يد تشيلسي.

وفي 9 نسخ سابقة خلال العقدين الماضيين، تمكن ثلاثي إسباني من التأهل إلى دور الثمانية، بينها 3 مرات متتالية في بداية الألفية، وكذلك 6 بطولات توالياً بين 2013 و2018.

وحصد الإسبان اللقب 6 مرات بواقع 5 لريال مدريد وواحدة لبرشلونة، بينما كان التواجد الإسباني في ربع النهائي ثنائياً عبر 6 بطولات في تلك الفترة، ونجح البارسا في التتويج خلالها 3 مرات، بينما لم يتجاوز ممثلو إسبانيا نصف النهائي في باقي المرات.