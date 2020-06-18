صراع محتدم بين كبار أوروبا على ديفيد آلابا

دخلت ثلاثة أندية كبرى في الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي الصراع المشتعل على ضم ديفيد آلابا الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ، إلى جانب باريس سان جيرمان الذي يسعى لضمه أيضاً نهاية الموسم الجاري.

وأشارت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية، إلى أن الثلاثي الإنجليزي وباريس سان جيرمان، يعلمون أن بايرن ميونيخ يريد الاستغناء عن لاعبه إذا لم يوقع عقداً جديداً، لذلك فالجميع يستعد للانقضاض على النجم النمساوي.

ويتبقى للظهير الأيسر عام واحد على عقده الحالي في ملعب آليانز آرينا، مما يعني أنه يمكن أن يغادر في صفقة انتقال حر نهاية الموسم القادم، وفشل بايرن حتى الآن في الاتفاق مع اللاعب على التجديد.

وتابعت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان هو أحد الأندية التي ستحرص على ضم آلابا، وسيواجه الفريق الفرنسي منافسة شديدة من كبار الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعرف مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، آلابا جيداً، لأنه أشرف على تدريبه لمدة ثلاث سنوات في بايرن قبل رحيله.

في الوقت نفسه، واجه مدرب ليفربول يورغن كلوب، آلابا عدة مرات أثناء مباريات فريقه السابق بوروسيا دورتموند في ألمانيا.

ويسعى تشيلسي أيضاً للتعاقد مع ظهير أيسر جديد، تحسباً لفشل صفقة التعاقد مع بن تشيلويل من ليستر سيتي.

إلى جانب أداء آلابا المميز على الجهة اليسرى، إلا أنه من الممكن استخدامه في أكثر من مركز، حيث يستطيع التواجد في خط الوسط وخط الوسط المدافع.

ولعب النمساوي دوراً أساسياً مرة أخرى مع بايرن ميونيخ هذا الموسم، حيث شارك 36 مرة في جميع المسابقات، وشارك في مباراة أمس الأول الثلاثاء التي فاز بها فريقه 1-0 على فيردر بريمن، وهي النتيجة التي جعلت البافاري يحصد لقب الدوري الألماني للموسم الثامن على التوالي.