3 خسائر لليفربول بحال إلغاء الدوري الإنجليزي

يتمسك عشاق ليفربول بأمل استكمال الدوري الإنجليزي المتوقف إجبارياً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، وبحال الغائه سيتعرض الريدز لـ 3 خسائر.

أولها، ضياع اللقب بعد انتظار أكثر من 30 عاماً من أجل رفعه، إذ قد تتبخر أحلام جماهير ليفربول بعد اقتراب إلغاء الدوري الإنجليزي.

أما ثاني الخسائر فهي مادية، فقد يخسر ليفربول، 55 مليون جنيه استرليني، من حقوق النقل التلفزيوني، في حال إلغاء الموسم الحالي، وفقا لصحيفة «دايلي ستار» البريطانية.

أخيراً، يبدو أن هذا الموسم سيكون سيئاً للغاية بالنسبة لليفربول وجماهيره فبعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، خرج الريدز من كأس الرابطة الإنجليزية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكانت المفاجأة المدوية الخسارة من أتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري الأبطال هذا الموسم، حيث نجح الروخيبلانكوس في إقصاء حامل اللقب.

من ناحية أخرى، كشفت صحيفة «دايلي ليفربول مايل» البريطانية أن ليفربول رفض المساس بأجور موظفيه بل قام بمنحهم إجازة مدفوعة الأجر بنسبة 100% ليواجهوا الأزمة المالية القاسية التي يمر بها النادي في ظل انتشار فيروس كورونا الذي تحول لوباء عالمي.