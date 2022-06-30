3 خيارات لتدعيم هجوم ميلان

يخطط أي سي ميلان بطل إيطاليا لتقوية خطه الأمامي بصفقة مميزة خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري حتى يتمكن من المنافسة أوروبياً بعد ظفره باللقب المحلي الموسم الماضي.

وقالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن النادي اللومباردي وضع نصب عينيه عدة خيارات لتدعيم الجانب الهجومي سيختار واحداً منها هذا الصيف.

ويتعلق الأمر بكلٍ من الإسباني ماركو آسينسيو (ريال مدريد)، والمغربي حكيم زياش (تشيلسي)، والبلجيكي تشارلز دي كاتيلايير (كلوب بروج).

ويتبقى موسم أخير على عقد آسينسيو مع ريال مدريد، علماً بأن سعره لن يقل عن 30 مليون يورو.

أما زياش فيمكن جلبه على سبيل الإعارة من تشيلسي، لكنه يتقاضى أجراً باهظاً بالنسبة لميلان حيث يحصل على 6.5 مليون يورو سنوياً.

في المقابل، يعتبر دي كاتيلايير موهبة بروج الأبرز ولن يتخلى النادي البلجيكي عنه بأقل من 30 مليون يورو أيضاً.

وسيسهل راتب اللاعب المنخفض مع فريقه الحالي من مهمة ميلان الذي لن يواجه مشاكل في رفعه بنسبة منطقية.

يذكر أن بطل إيطاليا عانى في الجانب الهجومي الموسم المنصرم وبدا واضحاً حاجته الشديدة لصانع ألعاب يستطيع التسجيل وصناعة الأهداف.