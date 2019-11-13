3 عوائق منعت غريزمان من التألق مع برشلونة

ينتظر عشاق برشلونة بحماسة كبيرة للغاية، النسخة الأفضل من النجم أنتوان غريزمان، الذي أضحى يقدم أداءً متواضعاً منذ انتقاله إلى البارسا في خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من أتلتيكو مدريد، في صفقة قدرت بـ 107 ملايين جنيه استرليني.

وخصصت صحيفة "سبورت" الإسبانية، تقريراً للمشاكل التي منعت الفرنسي من تثبيت قدميه مع البلاوغرانا، وخطة المدير الفني الإسباني إيرنيستو فالفيردي من أجل أن يستعيد النجم الفرنسي مستواه الفني، ليندمج أكثر مع البارسا، لكونه لم يتمكن حتى اللحظة إلا من تسجيل 4 أهداف وصنع 3، في إحصائيات تُعد ضعيفة بالنسبة إلى بطل العالم في روسيا 2018 مع منتخب الديوك.

وبحسب الصحيفة، إن أولى المشاكل التي يعاني منها غريزمان، وأدت إلى عدم اندماجه مع برشلونة، عدم لمسه لكرات كافية في خط الهجوم، وهذا يعود إلى التركيز الأكبر على نقل الكرة للنجم ليونيل ميسي وزميله لويس سواريز.

ومن أجل تجاوز هذه المعضلة الحقيقية، طلب فالفيردي من غريزمان التقرب أكثر من الثنائي ميسي ولويس سواريز خارج الملعب، وفقاً الصحيفة، وهو ما كان، حيث أعد أنتوان مأدبة عشاء معهما، تزامنت أيضاً مع دعوة تلقاها بمناسبة عيد ميلاد زوجة المهاجم الأوروغوياني.

أما المشكلة الثانية التي يعانيها غريزمان مع برشلونة، ولم تسمح له بإظهار قدراته الفنية الكبيرة حتى الآن، فتعود إلى المركز الذي ينشط فيه كلاعب جناح أيسر، ورغم أن فالفيردي مصر على توظيف المهاجم في ذلك المركز، إلا أنه طالب منه بذل مجهودات من أجل التأقلم أكثر بمكانه الجديد، رغم أنه ينشط في مركز مختلف مع منتخب فرنسا، وكذلك مع نادييه السابقين أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد.

وتبقى مشكلة غريزمان الثالثة، في الضغوطات التي يعاني منها الفرنسي، والتي جعلت الخوف يدب في نفسه بعيش سيناريو النجم البرازيلي السابق فيليب كوتينيو الذي أُعير إلى بايرن ميونيخ، بعد 18 شهراً قضاها في كامب ناو فشل فيها بإثبات نفسه، ومن أجل تجاوز هذه المشاكلة، سيكون المهاجم مطالباً بالخضوع للعمل من الجانب النفسي، الذي سيسمح له أكثر بالاندماج مع زملائه في الفريق.