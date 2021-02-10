3 فرق عربية ضمن تصنيف أفضل 100 فريق في العالم

قفز الأهلي المصري 54 مركزاً في التصنيف الجديد الذي أصدره موقع "فوتبول داتابيس" المتخصص في تصنيف أندية كرة القدم على مستوى العالم.

وصعد الأهلي المصري في التصنيف الجديد إلى المركز الـ 36 على مستوى العالم برصيد 1731 نقطة متفوقاً على العديد من الأندية العالمية الشهيرة مثل آرسنال وبوكا جونيورز وبالميراس.

وتتواجد 3 فرق عربية ضمن قائمة أول 100 فريق في التصنيف، فبالإضافة للأهلي، يأتي الهلال السعودي في المركز الـ 64 برصيد 1659 نقطة، والترجي الرياضي التونسي في المركز الـ 75 برصيد 1638 نقطة.

ترتيب الفرق الـ 10 الأولى على مستوى العالم:

1- بايرن ميونيخ الألماني برصيد 2038 نقطة.

2- مانشستر سيتي الإنجليزي برصيد 1999 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد الإسباني برصيد 1964 نقطة.

4- برشلونة الإسباني برصيد 1914 نقطة.

5- باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 1904 نقاط.

6- ريال مدريد الإسباني برصيد 1896 نقطة.

7- إنتر ميلان الإيطالي برصيد 1893 نقطة.

8- يوفنتوس الإيطالي برصيد 1886 نقطة.

9- ليفربول الإنجليزي برصيد 1863 نقطة.

10- إشبيلية الإسباني برصيد 1859 نقطة.