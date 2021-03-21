3 مرشحين لخلافة مورينيو في توتنهام

أكدت تقارير أن توتنهام بصدد إقالة المدرب جوزيه مورينيو عقب الخروج الصاعق من دور الـ 16 في الدوري الأوروبي.

وبعد الهزيمة أمام غريمه اللدود آرسنال في الدوري الإنجليزي بأيام، خرج سبيرز من البطولة الأوروبية الخميس، بعدما قلب دينامو زاغرب خسارته ذهاباً 0-2، وعاد بالنتيجة بفوز تاريخي 3-0، ليتأهل إلى ربع النهائي بمجموع المواجهتين (3-2).

وأكدت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن إدارة توتنهام اتخذت قراراً بإقالة مورينيو نهاية الموسم الحالي، ووضعت شرطاً واحداً لبقائه، وهو ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة أن يوليان ناغلسمان مدرب لايبتزيغ يعد أبرز المرشحين لخلافة البرتغالي، والذي يقود لايبتزيغ نحو نتائج جيدة ومذهلة، لكن إدارة ناديه تطلب 8.5 مليون جنيه استرليني للتخلي عنه.

وأشارت الصحيفة إلى وجود أسماء أخرى تتصدر التوقعات لخلافة مورينيو، أبرزها بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي الحالي، وماسيميليانو آليغري مدرب يوفنتوس وميلان السابق، الذي صرح قبل عدة أسابيع بتطلعه لتدريب أحد أندية الدوري الإنجليزي.

ولم تستبعد الصحيفة مدرب إيفرتون، كارلو أنشيلوتي، ودييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، ودين سميث، وآدي هوتير، وجولين لوبيتيغي، واعتبرتهم من الأسماء المرشحة لخلافة مورينيو أيضاً إذا أقيل نهاية الموسم الحالي، لكن بنسب أقل من ناغلسمان ورودجرز وآليغري.

يذكر أن توتنهام اتفق مع مورينيو في ديسمبر 2019 على تدريب الفريق بدلاً من ماوريسيو بوتشيتينو، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2023-2024، وبراتب سنوي قدره 15 مليون جنيه.

وعرفت نتائج توتنهام الموسم الحالي تقلباً لافتاً، إذ بدأ الدوري الإنجليزي بالخسارة أمام إيفرتون 0-1، لكنه انتفض وحقق فوزاً كبيراً على ساوثهامتون في المرحلة الثانية 5-3، وبعد التعادل مع نيوكاسل بهدف لمثله حقق انتصاراً مدوياً على مانشستر يونايتد 6-1.

حقق فريق شمال لندن بعد ذلك تقلبات في النتائج، وعلى الرغم من انتفاضته مؤخراً بتحقيقه 4 انتصارات متتالية، على حساب ويست هام وبيرنلي وفولهام وكريستال بالاس على التوالي، لكنه عاد إلى نتائجه المخيبة وخسر أمام آرسنال 1-2 في المرحلة الـ 28.

ورغم فوزه على يونايتد إلا أن الفريق خسر معظم المواجهات مع الأندية الكبيرة، أمثال مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وليستر سيتي، وخرج أمام إيفرتون من الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد مباراة مثيرة 5-4.

وتبقى أمام توتنهام فرصة وحيدة للخروج بلقب هذا الموسم، حينما يواجه مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزي في 25 من الشهر الجاري.