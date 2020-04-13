3 نجوم فرنسيين على رادار زيدان وريال مدريد

علقت صحيفة "سبورت" الإسبانية على رغبات زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في سوق الانتقالات القادم.

وأوضحت أن المدرب يستهدف تحويل ريال للنكهة الفرنسية علماً بأن الفريق يضم حالياً أربعة لاعبين فرنسيين.

ومع الرغبات الجديدة لزيدان قد يصل عدد الفرنسيين في صفوف الملكي إلى سبعة بحال نجاح الإدارة في تلبية طلبات "زيزو".

أول الفرنسيين المطلوبين هو بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد والذي يحلم زيدان بضمه منذ فترة طويلة.

الصفقة الثانية من الدوري الفرنسي وبطلها الصاعد إدواردو كامافينغا نجم وسط رين.

واللاعب الثالث سيكون في خط الدفاع وهو دايوت أوباميكانو لاعب لايبتزيغ، ويراه زيدان صفقة مهمة لتعويض سيرخيو راموس بسبب تقدمه في العمر.

ويتواجد بالفعل أربعة لاعبين فرنسيين في ريال مدريد حالياً هم كريم بنزيمة ورافاييل فاران وفيرلان ميندي وألفونس آريولا.