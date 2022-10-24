3 نجوم مؤثرين يغيبون عن بايرن ميونخ أمام برشلونة

تلقى برشلونة أخباراً سارة بعد تأكيدات بابتعاد 3 من أبرز نجوم بايرن ميونخ عن المواجهة المرتقبة التي ستجمع الفريقين يوم الأربعاء القادم في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف البارسا غريمه الألماني على أرضية ملعب سبوتيفاي كامب ناو لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة من دوري الأبطال في مباراة تعد بالكثير.

ومع أن حظوظ الفريق الكتالوني في بلوغ الدور الثاني من البطولة تراجعت بشكلٍ كبير، إلا أن تحقيق نتيجة إيجابية يبقى أمراً مهماً بالنظر لسجل برشلونة السلبي أمام خصمه البافاري تاريخياً.

وسقط البلاوغرانا في لقاء الذهاب الذي جمع الطرفين في ميونخ بهدفين نظيفين منتصف الشهر الماضي.

بايرن دون خدمات 3 نجوم لا غنى عنهم أمام برشلونة

أكدت مجلة "كيكر" الألمانية أن مواطنها العملاق المخضرم مانويل نوير قائد بايرن سيغيب عن المباراة إضافة لزميليه الفرنسي لوكاس هيرنانديز في خط الدفاع، والألماني الآخر ليروي ساني في الخط الأمامي.

ومن المتوقع أن يواصل المدرب يوليان ناغلسمان الاعتماد على الحارس البديل سفين أولريخ بدلاً من نوير، فيما سيشارك الهولندي ماتيس دي ليخت على الأغلب مكان هيرنانديز في متوسط الدفاع إلى جانب الفرنسي دايو أوباميكانو.

وقد يكون تعويض ساني أكثر سهولة في المقدمة نظراً لوجود بدائل مميزة في الفريق البافاري على رأسها العائد توماس مولر إضافة للمتألق الشاب جمال موسيالا والجناح السنغالي كينغزلي كومان وسيرج غنابري والفرنسي كينغزلي كومان، إضافة للكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ.

تأهل برشلونة إلى الدور الثاني على المحك

يذكر أن البارسا يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان ثاني الترتيب والذي يخوض مواجهة مهمة بدوره على أرضه أمام فيكتوريا بلزن التشيكي يكفيه الفوز فيها لضمان مقعدٍ مؤهل لدور الـ 16.

أما بايرن ميونخ فيتربع على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية وقد سبق له تأمين التأهل منذ الجولة الماضية.